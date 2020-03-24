МИД РФ заявил о добровольном вывозе спецпоездом украинцев из России

24 марта 2020     12
МИД РФ заявил о добровольном вывозе спецпоездом украинцев из России

Поручение правительственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции не подразумевает депортацию граждан Украины из России, вывозить спецпоездом будут только добровольно, заявили во вторник, 24 марта, в министерстве иностранных дел РФ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, поступили обращения с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение оперштаба депортацию украинцев.

«Хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», — приводит заявление МИД РФ ТАСС.

Речь идет о изданном ранее в этот же день поручении правительства России по итогам заседания оперативного штаба, согласно которому необходимо организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из РФ и российских граждан в РФ с Украины.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 398 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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