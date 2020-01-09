МИД РФ назвал причины отказа поддержать резолюцию Совбеза ООН по Ирану

Москва не поддержала американский проект резолюции Совбеза ООН с обвинением Ирана, поскольку это стало бы оправданием неправомерного применения силы в Багдаде 3 января, заявила журналистам в четверг, 9 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон «без предъявления доказательств» обвинил Тегеран в нападении на американское посольство в Багдаде и «внесудебно расправился» с иранским генералом Касемом Сулеймани.

«В данном конкретном случае принятие предложенного заявления СБ ООН стало бы демонстрацией пренебрежения к факту применения силы в нарушение Устава ООН и к принципу уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности государств», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Захарова указала на «неизменную и последовательную» позицию РФ относительно принципа неприкосновенности дипломатических представительств и заявила, что российские власти готовы были работать над американским проектом резолюции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия США на Ближнем Востоке нарушением международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце декабря, после того как американские военные нанесли удар по объектам шиитской организации «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. В ответ сторонники движения атаковали посольство США в Багдаде.

3 января американские ВВС нанесли удары по аэропорту Багдада, в результате которых был убит Сулеймани. По мнению властей США, он планировал взорвать американскую дипмиссию.

В качестве мести Иран 8 января запустил 16 баллистических ракет как минимум с трех позиций по двум американским базам.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отказался от силового ответа и сообщил о вступлении в силу новых санкций в отношении Ирана.

Источник: Газета Известия