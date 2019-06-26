МИД РФ направил Киеву ноту по вопросу освобождения моряков

26 июня 2019     12
МИД РФ направил Киеву ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Об этом в среду, 26 июня, сообщили в МИД РФ.

«В направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения», — отметили в министерстве.

В МИДе добавили, что Украина спекулирует на судьбе моряков.

«К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать», — отмечается в заявлении

В российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что «в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации».

Международный трибунал по морскому праву ООН 22 июня постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что полномочия трибунала не распространяются на ситуацию с украинскими моряками.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

Источник: Газета Известия

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