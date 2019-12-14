МИД РФ сообщил об эпидемии кори на острове Фиджи

14 декабря 2019     16
МИД РФ сообщил об эпидемии кори на острове Фиджи

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил жителей страны об эпидемии кори на юге Вити-Леву — крупнейшего острова Фиджи.

«Эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; 5 тысяч заболевших, 21 погибший; проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия», — сообщает ведомство в Twitter в субботу, 14 декабря.

6 декабря в ВОЗ рассказали о масштабах заболеваемости корью в мире. Так, за 2018 год от заболевания умерло больше 140 тыс. человек. Показатели заболеваемости выше всего были в Демократической Республике Конго (ДРК), Либерии, Мадагаскаре, а также Сомали и Украине.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

МИД РФ сообщил об эпидемии кори на острове Фиджи
МИД РФ сообщил об эпидемии кори на острове Фиджи

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил жителей страны об эпидемии кори на юге Вити-Леву — крупнейшего острова Фиджи. «Эпидемия кори …


Уральский Халк проиграл впервые в карьере
Уральский Халк проиграл впервые в карьере

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк потерпел первое поражение в карьере, уступив швейцарцу Ясубею Эномото …


Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью
Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

20:19 В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку …


В Нигерии боевики «Боко Харам» напали на город и убили 15 человек
В Нигерии боевики «Боко Харам» напали на город и убили 15 человек

В результате нападения террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в России) на город Майдугури на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере …


Африканские боевики напали на город и убили 15 человек
Африканские боевики напали на город и убили 15 человек

Боевики группировки «Боко харам» (запрещенная в России террористическая организация) напали на город Магумери в Нигерии, убив как минимум 15 человек. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты