МИД РФ сообщил об эпидемии кори на острове Фиджи

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил жителей страны об эпидемии кори на юге Вити-Леву — крупнейшего острова Фиджи.

«Эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; 5 тысяч заболевших, 21 погибший; проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия», — сообщает ведомство в Twitter в субботу, 14 декабря.

6 декабря в ВОЗ рассказали о масштабах заболеваемости корью в мире. Так, за 2018 год от заболевания умерло больше 140 тыс. человек. Показатели заболеваемости выше всего были в Демократической Республике Конго (ДРК), Либерии, Мадагаскаре, а также Сомали и Украине.

Источник: Газета Известия