МИД Турции объяснил отказ от Patriot в пользу российских С-400

6 декабря 2019     10
МИД Турции объяснил отказ от Patriot в пользу российских С-400

Союзники по НАТО отказались продавать Турции системы противоракетной обороны, поэтому Анкара обратилась к Москве. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу 6 декабря.

«Только по техническим причинам я вынужден закупать системы ПВО у кого-то еще, раз я не могу получить их у своих союзников. И в будущем мне понадобится еще больше. И если я не смогу получить Patriot, это могут быть С-400 или другие (системы. — Ред.)», — цитирует министра «РИА Новости».

Чавушоглу добавил, что президент США Дональд Трамп в отличие от своей администрации и Пентагона «прекрасно понимает», почему Турция приобрела С-400. Анкара готова продолжать с Вашингтоном переговоры по покупке американских комплексов Patriot.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США неоднократно выступали против этого соглашения и грозили Турции санкциями и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35. Трамп предупреждал Анкару об «огромных проблемах», якобы появившихся с приобретением С-400.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ от С-400 невозможным.

В ноябре в «Рособоронэкспорте» рассказали о сроках подписания нового контракта с Турцией по комплексам «Триумф».

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Разработан НПО «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина.

Источник: Газета Известия

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