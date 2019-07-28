МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

28 июля 2019     23
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины вновь выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.

В украинском ведомстве визит назвали несогласованным с украинской стороной и недопустимым, а полуостров — «временно оккупированной» территорией.

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России. <…> Попытка российской стороны интерпретировать подобные «визиты» в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными», — сказано на сайте украинского МИДа.

В воскресенье, 28 июля, российский премьер Дмитрий Медведев с делегацией прибыл в Севастополь, где проходят торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота РФ.

Региональные военно-морские парады в честь Дня ВМФ проходят на главных базах Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Главный военно-морской парад проводится в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 43 надводных корабля и подводных лодок, в том числе первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», дизель-электрическая подлодка нового поколения «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов» и тактические группы патрульных катеров «Раптор» и противодиверсионных катеров «Грачонок».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. На Украине Крым считают временно оккупированной территорией страны. Страны запада также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

Источник: Газета Известия

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