Глава МИД Украины Вадим Пристайко договорился с иранским коллегой координировать действия по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана. Об этом 8 января передает «РИА Новости».
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Источник: Газета Известия
Глава МИД Украины Вадим Пристайко договорился с иранским коллегой координировать действия по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана. Об этом 8 января передает «РИА Новости».
новость дополняется
Источник: Газета Известия
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МИД Украины договорился с Тегераном координировать действия по расследованию авиакатастрофы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко договорился с иранским коллегой координировать действия по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана. Об этом 8 января …