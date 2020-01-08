МИД Украины договорился с Тегераном координировать действия по расследованию авиакатастрофы

8 января 2020     14
МИД Украины договорился с Тегераном координировать действия по расследованию авиакатастрофы

Глава МИД Украины Вадим Пристайко договорился с иранским коллегой координировать действия по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана. Об этом 8 января передает «РИА Новости».

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Источник: Газета Известия

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