МИД Украины поставил точку в вопросе поставок воды в Крым

6 марта 2020     6
МИД Украины поставил точку в вопросе поставок воды в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым.

«Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым. Точка», — заявил он 6 марта в эфире телеканала «Интер».

По словам Кулебы, главное для Киева сейчас — подготовка к саммиту «нормандской четверки» в апреле и обмен пленными с Донбассом.

Разговоры о поставках воды на полуостров возобновились накануне из-за высказывания нового премьера Украины Дениса Шмыгаля. В эфире ток-шоу политик заявил, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым, но позже отказался от своих слов, отметив, что имел в виду немного другое.

Шмыгаль объяснил, что Украина должна обеспечить водой только своих граждан, а при поставках воды нельзя проследить, кто ее получит. Поэтому сначала Киев должен вернуть себе полуостров.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков отметил, что дальше разговоров о воде Украина не пойдет, но будет спекулировать на невозможности ее подачи из-за того, что регион российский.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивавший до 85% потребностей полуострова в воде в апреле 2014 года. До настоящего момента «водная блокада» продолжается, но власти России в целом проблему решили. В Крыму бурят новые артезианские скважины, а также доставляют воду с материка.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Боец UFC взвесился голым перед титульным поединком
Боец UFC взвесился голым перед титульным поединком

Боец смешанного стиля (ММА) Йоэль Ромеро был вынужден раздеться догола во время взвешивания перед титульным поединком с обладателем пояса Абсолютного …


Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит …


В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность. Об этом сообщает РИА Новости. Полицейский-кавалерист ППС МВД России по Курской области Ирина …


МИД Украины поставил точку в вопросе поставок воды в Крым
МИД Украины поставил точку в вопросе поставок воды в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в …


Российский фигурист Мозалев выиграл золото юниорского чемпионата мира
Российский фигурист Мозалев выиграл золото юниорского чемпионата мира

Российский фигурист Андрей Мозалев завоевал золото в одиночном мужском катании на чемпионате мира среди юниоров в Таллине. Произвольную программу россиянина …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты