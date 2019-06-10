МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии

10 июня 2019     6
МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии

Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны. Об этом заявило украинское министерство иностранных дел.

Ведомство считает, что для страны и безопасности в регионе необходимо не допустить якобы внешнее вмешательство. Кроме того, МИД подчеркнул заинтересованность Украины в стабильной и демократичной, европейской Молдавии и предложил помощь в урегулировании нынешнего кризиса, пишет RT.

Парламент Молдавии 8 июня преодолел угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Социалисты, поддерживающие президента страны, договорились с проевропейским блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабмин Демпартии.

Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьером Санду, возглавляющей Партию действия и солидарности, входящую в блок Acum.

В то же время Конституционный суд по запросу демократов констатировал, что парламент не сумел в отведенный срок утвердить правительство. Судьи постановили временно передать и.о. премьера, члену ДПМ Павлу Филипу обязанности президента, после чего он вместо главы государства подписал указ о роспуске парламента.

Додон расценил это как попытку узурпации власти. Парламент страны принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство». В документе говорится, что государственные и правовые органы страны захвачены, граждане республики страдают от коррупции и тотального контроля над судебной системой, который осуществляют местные олигархи.

Источник: Газета Известия

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