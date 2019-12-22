МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

По его словам, пересечение границы исключительно по загранпаспортам с биометрическими данными позволит оказывать быструю и действенную консульскую поддержку, а также «избавит от девяти кругов ада» в случае утери внутреннего паспорта.

Кроме того, утверждает Пристайко, выезд по загранпаспортам должен лишить преступников и должников по алиментам возможности сбежать в соседнее государство. «Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем», — отметил он.

О том, что власти в Киеве хотят запретить гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам, стало известно 5 декабря. Официально об этом объявили в среду, 18 декабря. В упрощенном режиме пересечения границы в украинском МИД усматривают угрозу государственной безопасности.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что решение Киева носит больше символический характер. По его мнению, таким образом Россию хотят вынести в категорию стран дальнего зарубежья.

Источник: Лента.Ру