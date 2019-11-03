Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Самарской области

3 ноября 2019     5
Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Самарской области

В Самарской области микроавтобус с восемью детьми попал в серьезное ДТП. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что микроавтобус Iveco, в котором находились восемь 16-летних подростков, сопровождающий и водитель, столкнулся с автомобилем Lada Largus, после чего повалился на бок.

«Восемь несовершеннолетних и один сопровождающий были доставлены в медицинское учреждение. Помощь им медицинская не требовалась», — сообщила собеседница агентства.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, школьники возвращались с олимпиады по «Что? Где? Когда?», проходившей в Ульяновской области.

29 октября в Архангельской области четверо пассажиров микроавтобуса Volkswagen Crafter пострадали в ДТП. Причиной стало то, что 58-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Источник: Газета Известия

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