Мила Кунис и Эштон Кутчер прокомментировали новости о своем разводе

Актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис отреагировали на новости о своем разводе. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте Кутчера.

Пара опубликовала совместное видео после того, как американский таблоид In Touch Weekly поместил их фотографию на обложку и сообщил об их расставании. На опубликованном в соцсетях ролике Кунис показывает изображение этой обложки, цитируя текст статьи: «Я чувствовала, что задыхаюсь». В ответ на это Кутчер шутит, что, видимо, он был чересчур заносчивым.

«Кстати, еще я забираю детей, потому что твой мрачный секрет разоблачен», — добавляет артистка. Ее муж удивленно спрашивает, что же это за тайна, однако Кунис отвечает, что она не в курсе.

Эштон Кутчер и Мила Кунис поженились в 2015 году. Для него это второй брак (ранее он был женат на американской актрисе Деми Мур, в конце ноября 2013 года пара развелась), для нее — первый. В сентябре 2014 года у супругов родилась дочь, которую назвали Вайатт Изабель, а в декабре 2016 года на свет появился их сын Димитрий.

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