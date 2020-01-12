Миллер заявил о способности России завершить «Северный поток-2» своими силами

12 января 2020     15
Миллер заявил о способности России завершить «Северный поток-2» своими силами

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил об отсутствии технологических препятствий к завершению «Северного потока-2». Об этом сообщают «Вести».

По его словам, все технологические риски покрываются российскими мощностями, поэтому газопровод будет достроен своими силами.

Однако Миллер отметил, что в таком случае строительство может занять больше времени.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на санкции, завершить проект реально. Более того, это можно сделать самостоятельно и не привлекать помощь партнеров. Однако в этом случае окончание строительства может сдвинуться на несколько месяцев, и проект начнет работать в конце этого года или в начале следующего, считает президент.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. После этого Allseas заявила о прекращении строительства. В Совете Федерации выразили мнение, что попытки США помешать запуску газопровода обречены на провал.

Источник: Лента.Ру

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