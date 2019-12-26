Миллер подтвердил готовность к поставкам газа через «Турецкий поток»

Поставки газа через новый экспортный трубопровод «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней. Об этом сообщил на предновогоднем селекторном совещании глава «Газпрома» Алексей Миллер в четверг, 26 декабря.

«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток» и впереди у нас завершение строительства «Северного потока-2», — заявил Миллер.

Он добавил, что новые магистрали повысят энергетическую безопасность региона, через который пойдет транзит газа. Кроме того, проект поможет Европе в достижении экологических целей.

Отмечается, что церемония торжественного запуска «Турецкого потока» состоится в Стамбуле 8 января.

25 декабря завершилась укладка труб на сербском участке «Турецкого потока». Протяженность магистрали по территории Сербии превышает 400 км, сообщает «Газета.ру».

19 ноября «Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока». Топливо идет от района Анапы до приемного терминала в Турции.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Система будет состоять из двух ниток по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая и пройдет из России через акваторию Черного моря до приемного терминала на побережье Турецкой Республики.

Источник: Газета Известия