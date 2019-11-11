Миллиардер Лисин уплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) бизнесмен Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании.

Налоги с кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК. Лисин платит налог в Липецке, где он зарегистрирован по месту постоянного проживания.

В этом году Липецкая область занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных Федеральной налоговой службы по состоянию на 1 сентября 2019 года.

С начала года эти поступления в сводный бюджет Липецкой области и города Липецка составили 1,08 млрд руб. — второй показатель после Москвы, где выплаты составили 1,95 млрд руб. Около 540 млн рублей пришло в липецкий бюджет в июне, так как НДФЛ с прибыли КИК должен быть уплачен до 15 июля.

«Сумма НДФЛ с прибыли КИК, перечисленная в консолидированный бюджет Липецкой области в 2017–2019 годах, составляет более 1 млрд руб. в год в среднем и соответствует платежам НДФЛ с прибыли основного акционера Fletcher Group Holdings», — сказал собеседник РБК.

Платежи Лисина с прибыли КИК обеспечили в 2019 году до трех четвертей всех поступлений НДФЛ с прибыли контролируемых иностранных компаний в России, следует из данных налоговиков. По этому налогу возможны вычеты, поэтому в некоторых регионах владельцы иностранных компаний получили возмещение.

В июне глава «Роснано» Анатолий Чубайс ответил на претензии основного акционера НЛМК Владимира Лисина, назвав их «анекдотичными». На заседании Российского союза промышленников и предпринимателей Лисин раскритиковал Чубайса за заявление, в котором он публично «приклеивает ярлыки «неправильных олигархов». Поведение главы госкорпорации бизнесмен назвал неэтичным.

Источник: Газета Известия