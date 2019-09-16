Миллионы записей с данными компаний и покупателей утекли в сеть

Компания «Дримкас» случайно открыла доступ к миллионам записей с данными своих клиентов. Об этом сообщили в компании по кибербезопасности DeviceLock, передает газета «Известия».

В открытый доступ попали около 14 миллионов записей о юридических и физических лицах. В частности, доступной оказалась информация об электронных адресах и телефонах представителей компании, заключенных сделках, ассортименте и ценах товара, а также телефоны и электронная почта трех тысяч физических лиц.

В самой компании утечку объяснили атакой на серверы и заявили, что проблему уже устранили.

Источник: Лента.Ру