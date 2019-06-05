Милонов назвал новый клип «Ленинграда» риторикой «быдло-гопов»

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал свое мнение о новом клипе рок-группы «Ленинград» на композицию «i_$uss».

В центре сюжета молодая девушка, которая пришла в клуб, употребила запрещенные вещества и влюбилась в молодого человека, который напомнил ей Иисуса Христа. Создатели клипа предупредили, что не преследовали цели оскорбить чувства верующих.

«Предлагаю поменять интонацию клипа и пройтись не по верующим людям, а по, например, атеистам. Что мы увидим? Заявления либеральных фрилансеров, веганов и вейперов Садового кольца. Сразу пойдут обращения в Евросоюз, что режим давит», — сказал Милонов журналистам РЕН ТВ в среду, 5 июня.

Как пояснил народный избранник, то, что музыканты делают применительно к большинству людей, — это не то, что они хотят, чтобы делали по отношению к ним.

По мнению депутата, авторы клипа, пытаясь саркастически высказываться о верующих, показывают свое неуважение.

«Они просто ведут себя как хамы. Ввязываться в риторику быдло-гопов мне не хочется», — сказал парламентарий, отметив, что провокации появляются, когда людям нужна популярность.

В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда» после завершения финального стадионного тура коллектива. Тур стартует 4 июня в Калининграде, после этого группа выступит в Москве 14 июня на стадионе «Открытие Арена». Всего запланировано девять концертов в российских городах.

Источник: Газета Известия