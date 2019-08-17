Минздрав объяснил идею ограничить продажу чипсов и газировки на работе

17 августа 2019     21
Минздрав объяснил идею ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Предложение об ограничении продажи продуктов с повышенным содержанием сахара и соли на работе будет не обязательно к внедрению, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве отметили, что рекомендации для работодателей подготовил Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины на основе уже существующих практик.

Ответственными за реализацию ограничений, в зависимости от предприятия, могут сделать административно-хозяйственную службу, профсоюзный комитет или службу по работе с персоналом, пишет РБК.

16 августа сообщалось, что Минздрав предлагает работодателям ограничить продажу в офисах и на предприятиях продуктов с повышенным содержанием соли и сахара, в том числе, газировок, чипcoв, крекеров, сухариков и шоколадных батончиков.

В качестве альтернативы предлагается включить в рацион работников продукты для здорового перекуса, среди которых зерновые батончики, яблочные чипсы и овощная соломка.

В апреле сообщалось, что Роспотребнадзор обязал школы и детсады использовать более полезную йодированную соль.

Источник: Газета Известия

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