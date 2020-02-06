Минздрав разработал перечень разрешенных к ввозу психотропных препаратов

6 февраля 2020     14
Минздрав разработал перечень разрешенных к ввозу психотропных препаратов

Минздрав разработал перечень препаратов, содержащих психотропные или наркотические вещества, разрешенных к ввозу на территорию РФ. Проект приказа 6 февраля опубликован на портале правовых актов.

Документ вступит в силу с 1 марта и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Им утверждается перечень заболеваний и состояний, для лечения которых необходимы лекарства с содержанием психотропных средств. Также перечислены препараты для ввоза в Россию.

В перечень попали Диазепам (ректальный раствор) для лечения эпилепсии, раствор оромукозальный Мидазолам, таблетки и капсулы Клобазам, Лоразепам (раствор в ампулах), Фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций).

Как пишет ТАСС, в Минздраве полагают, что потребность таких в лекарствах может возрасти.

4 февраля ведомство подготовило проект о порядке ввоза незарегистрированных медицинских препаратов на территорию страны. Согласно документу, ввоз будет осуществляться через федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод».

В частности, по данным онкологов, в российских клиниках заканчиваются запасы необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема с онкаспаром и цитарабином (цитозаром), которые применяются при терапии лейкозов.

Источник: Газета Известия

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