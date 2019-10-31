Минздрав уточнил количество сокращенных врачей в регионах

В Министерстве здравоохранения России уточнили количество сокращенного медперсонала в 55 регионах России. Об этом 31 октября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наиболее негативную динамику по состоянию на конце 2018 года показал Чукотский автономный округ. Там число врачей сократилось на 5%. На втором месте расположилась республика Алтай – 4,4%. На третьем месте Псковская область, где произошло сокращение на 4,2%. Также в пятерку регионов с наиболее отрицательной динамикой попали Костромская область (3,8%) и республика Калмыкия (3,5%).

Также в Минздраве уточнили статистику по Бурятии, где, по ранее опубликованным сообщениям СМИ, было зафиксировано наибольшее количество сокращений врачей. Согласно данным ведомства, количество врачей в регионе уменьшилось на 0,4% – с 3673 до 3658.

При этом, по данным Минздрава, сразу в 30 регионах страны был зафиксирован рост числа врачей. В Ямало-ненецком автономном округе количество медперсонала увеличилось на 4,5%, в Москве – на 3,5%.

Ранее, 31 октября в СМИ появились сообщения о сокращении медпроснала в 54 регионах. Согласно тем данным, негативная динамика заметнее всего наблюдалась в Бурятии, Новосибирской и Томской областях. Однако в тот же день, региональные Минздравы опровергли эти данные.

Источник: Газета Известия