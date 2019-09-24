Минимальный доход должника захотели защитить

24 сентября 2019     4
Минимальный доход должника захотели защитить

Минимальный доход должника при взыскании с него задолженности должен быть гарантирован. Такое мнение высказал министр экономического развития России Максим Орешкин, пишет РИА Новости.

Материалы по теме

00:01 — 28 августа

Вверх дном

Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

Глава Минэкономразвития напомнил, что в Госдуме предложили при взыскании долгов гарантировать россиянам неприкосновенность части дохода, которая будет равна величине прожиточного минимума. Затем инициативу доработали в правительстве, сообщил он.

По словам Орешкина, пока при взыскании долгов за счет зарплат у россиян на руках может оказаться сумма меньше прожиточного минимума. Граждане в результате могут остаться без средств к существованию.

Ранее сообщалось, что кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 годов в 75 процентах регионов. Уровень закредитованности населения в этом году стал предметом затяжного спора между Минэкономразвития и Центробанком. По мнению главы министерства, на рынке потребительского кредитования надувается пузырь. В регуляторе утверждают, что риска пузыря нет, и потребительское кредитование в настоящее время является драйвером роста ВВП.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Минимальный доход должника захотели защитить
Минимальный доход должника захотели защитить

Минимальный доход должника при взыскании с него задолженности должен быть гарантирован. Такое мнение высказал министр экономического развития России Максим Орешкин, …


Назван самый популярный алкоголь в России
Назван самый популярный алкоголь в России

Пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России в текущем сентябре, свидетельствуют данные платформы фискальных данных «Такском». Также в топ-5 …


Первая российская котлета из искусственного мяса обошлась почти в миллион рублей
Первая российская котлета из искусственного мяса обошлась почти в миллион рублей

В России удалось создать культивируемое мясо для пищевого производства. Его вырастили в лаборатории «Очаковского комбината пищевых ингредиентов», сообщается в пресс-релизе, …


Конашенков рассказал о сбитых на подлете к Хмеймиму дронах
Конашенков рассказал о сбитых на подлете к Хмеймиму дронах

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которые были сбиты 3 сентября вблизи российской авиабазы Хмеймим в …


Сложенные полномочия: сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сложенные полномочия: сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ

Мужская сборная России по волейболу не смогла во второй раз подряд выиграть чемпионат Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо вылетели на стадии …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты