Министра из команды Януковича задержали после возвращения на Украину

Украинские пограничники задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Богатыреву задержали сразу после прилета в аэропорт Жуляны в Киеве, куда она прибыла из Минска. Ее передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

Богатыреву подозревают в расхищении государственных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, экс-министр присвоила более 6 миллиардов гривен из бюджета (почти 16 миллионов рублей).

С февраля 2012-го по февраль 2014 года Богатырева занимала должность министра здравоохранения страны. В октябре 2014 года ее объявили в розыск на Украине, а спустя три месяца — в международный розыск. До настоящего времени ее местонахождение было неизвестно, отмечает «Укринформ».

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

Источник: Лента.Ру