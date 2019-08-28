Министра из команды Януковича задержали после возвращения на Украину

28 августа 2019     12
Министра из команды Януковича задержали после возвращения на Украину

Украинские пограничники задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Богатыреву задержали сразу после прилета в аэропорт Жуляны в Киеве, куда она прибыла из Минска. Ее передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

Богатыреву подозревают в расхищении государственных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, экс-министр присвоила более 6 миллиардов гривен из бюджета (почти 16 миллионов рублей).

С февраля 2012-го по февраль 2014 года Богатырева занимала должность министра здравоохранения страны. В октябре 2014 года ее объявили в розыск на Украине, а спустя три месяца — в международный розыск. До настоящего времени ее местонахождение было неизвестно, отмечает «Укринформ».

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

Источник: Лента.Ру

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