Министр культуры России провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю

Министр культуры России Владимир Мединский провел для американского кинорежиссера Квентина Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссеру показали Царь-колокол и Царь-пушку, от которых он остался в восторге. Также Тарантино поинтересовался, за какие заслуги можно быть похороненным в Кремле или рядом с ним. Мединский ответил, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи

Тарантино приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в… Голливуде».

Источник: Лента.Ру