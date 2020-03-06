Министр нефти ОАЭ допустил встречу ОПЕК+ до июня в случае согласия РФ

Страны ОПЕК+ могут встретиться до июня, если Россия согласится. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил журналистам министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«Мы надеемся, что нашим друзьям из России потребуется больше времени, чтобы подумать об этом и, возможно, вернуться», — цитирует министра Bloomberg.

Следующее планируемое заседание ОПЕК состоится в июне. Ранее в пятницу по итогам заседания ОПЕК+ страны-участники не достигли договоренности о параметрах будущей сделки, в то время как накануне ОПЕК после заседания рекомендовала увеличить сокращения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продление текущих ограничений на 1,7 млн б/с.

Первое заседание по данной теме состоялось 4 марта. Тогда СМИ узнали, что глава Минэнерго РФ Александр Новак, будучи сопредседателем комитета, покинул встречу, не дождавшись ее окончания. По словам Новака, его отъезд был плановым, и он присоединится к переговорам в пятницу.

Источник: Газета Известия