Министр обороны Эстонии посоветовал президенту не ехать в Москву на 9 мая

Министр обороны Эстонии Юри Луйк посоветовал президенту республики Керсти Кальюлайд не ехать в Москву 9 мая на празднование Дня победы. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью Луйка газете Sakala.

Министр отметил, что российский МИД выступал с заявлениями об истории Эстонии и пакте Молотова-Риббентропа. Присутствие Кальюлайд на параде победы в России дает «совершенно неверный сигнал», будто Таллин поддерживает российскую риторику. Ранее канцелярия президента Эстонии сообщила, что Кальюлайд пока не получала официального приглашения на 9 мая в Москву.

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Луйк также сказал, что пока неясна ситуация с возможным визитом российского лидера Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится в эстонском Тарту в июне. Ему было направлено приглашение, но ответ пока не пришел.

2 февраля МИД Эстонии обвинил Россию в фальсификации истории из-за вопроса о границе и заявил, что «Тартусский мир действует». Тартуский договор был заключен между Советской Россией и Эстонией в 1920 году. Москва считает, что он утратил силу после того, как в 1940 году прибалтийская республика вошла в состав СССР.

Источник: Лента.Ру