Министр просвещения прокомментировал мытье полов учениками в школах

После окончания школы ребенок должен уметь приготовить еду, вымыть пол или постирать. Таким образом министр просвещения Сергей Кравцов ответил на вопрос журналистов о том, может ли школа заставлять учеников мыть полы в классе, пишет «Российская газета» 7 марта.

«С одной стороны, здесь не нужны перегибы. С другой, выпускник школы должен суметь и пол вымыть, и еду приготовить, и постирать. Потому что жизнь очень многообразна. К примеру, в лучших школах мира — в Сингапуре, Англии, Франции — труд входит в обязательную программу», — отметил Кравцов.

По его словам, такой практикой может стать работа в «Макдоналдсе» или волонтерская деятельность в Африке.

Кравцов рассказал, что в рамках национального проекта «Образование» должен появиться еще один федеральный проект — «Патриотическое воспитание». Его цель заключается в том, чтобы школьники знали историю родной страны, любили и уважали родителей, умели трудиться, бережно относились к природе, а также понимали необходимость получения знаний.

Эта работа будет вестись в сотрудничестве с классными руководителями и заместителями директоров школ по воспитательной работе, а также специалистами дополнительного образования.

Кроме этого, Министерство просвещения намерено подключить к сотрудничеству такие детско-юношеские организации, как Юнармия и Российское движение школьников, а также лидеров мнений — тех же блогеров, которых смотрят и читают учащиеся российских школ.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

Источник: Газета Известия