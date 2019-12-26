Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 триллиона наличными

26 декабря 2019     13
Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

В ходе передачи ведущий попросил объяснить Мнучина, куда делись печатные деньги суммой $1,5 трлн. При этом журналист не объяснил происхождение этих данных.

«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», — ответил Мнучин. По его словам, «все хотят иметь на руках доллары», так как американская валюта имеет статус резервной по всему миру. По мнению главы министерства, это объясняется тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и обладать активами.

Мнучин также отметил, что спрос на валюту США увеличивается.

«В мире много Бенджаминов», — заключил министр, имея в виду, что на стодолларовой купюре изображен американский политический деятель Бенджамин Франклин.

В октябре Мнучин в своем заявлении сообщил, что дефицит бюджета Соединенных Штатов достиг $984 млрд по итогам 2019 финансового года, что на $205 млрд больше, чем в прошлом году. Вместе с тем министр позитивно оценил экономическую политику президента США Дональда Трампа. В частности, уровень безработицы в стране стал самым низким за последние полвека, а значительная часть населения регулярно получает прибавку к зарплате.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Суд в Москве арестовал имущество заместителя начальника Генштаба Минобороны
Суд в Москве арестовал имущество заместителя начальника Генштаба Минобороны

Суд в Москве арестовал имущество заместителя начальника Генштаба Минобороны генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в …


В Керчи пограничники изъяли более 200 запрещенных таблеток
В Керчи пограничники изъяли более 200 запрещенных таблеток

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у жителя Керчи около 200 таблеток синтетического препарата, запрещенного к обороту на территории …


Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира. …


В Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга
В Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга

В 9:25 утра на вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд с материковой части России. По пути в Севастополь он прошел по Крымскому мосту. …


В больницы Севастополя в декабре поступило более 200 единиц медицинского оборудования
В больницы Севастополя в декабре поступило более 200 единиц медицинского оборудования

Оборудование поступило в рамках национального проекта “Здравоохранение”. Часть аппаратуры начнёт работать в ближайшее время, остальная – в первом квартале 2020 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты