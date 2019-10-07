Минкомсвязь хочет снизить начальную цену частот для 5G на аукционе

В Минкомсвязи России выступили с предложением новой методики расчета начальной цены лота на аукционе по распределению частот для создания сетей 5G в городах-миллионниках. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает ТАСС.

Уточняется, что снижение стоимости лота в 200 МГц предполагается в диапазоне 25,25-27,5 ГГц в среднем в пять раз. При этом самые дорогие частоты для 5G в этом диапазоне могут оказаться в Москве: по действующей методике этот лот обходятся в 437 млн руб., а по новой — начальная цена составит 66,8 млн руб.

В Санкт-Петербурге цена может снизиться в три раза — до 59 млн руб. В Екатеринбурге снизить цену за лот планируется в шесть раз — до 9,1 млн руб.

2 октября сообщалось, что операторов сетей 5G обяжут использовать серверы российской разработки. Так, сети должны быть построены на российских серверах общего пользования «на базе доверенной электронно-компонентной базы».

Эксперты поясняют: речь идет об обычных серверах, которые используются IT-компаниями. Они привлекают своей стоимостью и исключают возможность срыва поставок из-за санкций.

Источник: Газета Известия