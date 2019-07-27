Минобороны Азербайджана сообщило о продолжении поисков упавшего в море МиГ-29

Министерство обороны Азербайджана продолжает поиски истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил, разбившегося во время тренировочного полета. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства республики.

«В оперативном штабе, созданном в связи с крушением военного самолета, продолжается проведение неотложных мероприятий с участием представителей министерства обороны и соответствующих государственных структур и служб», — сказано в сообщении пресс-службы.

Азербайджанский истребитель МиГ-29 упал в Каспийское море 24 июля. После этого инцидента ВВС страны приостановили учебно-тренировочные полеты.

25 июля военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения.

Источник: Газета Известия