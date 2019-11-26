Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии

26 ноября 2019     7
Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии

Террористическая группировка «Хаят Тахрир аш-Шам »(запрещена в РФ) и организация «Белые каски» собираются инсценировать авиаудары и применение химического оружия в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

По информации ведомства, провокация готовится в Идлибской зоне деэскалации. Как рассказали местные жители, в начале ноября в город Сармад прибыли неизвестные люди в сопровождении вооруженных боевиков, а также колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами. «В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой», — говорится в сообщении.

Материалы по теме

00:01 — 13 апреля 2018

Газуй, убивай

Кто на самом деле виноват в химических атаках в Сирии

Информацию о готовящейся провокации подтвердили по нескольким каналам, отметили российские военные. Отмечается, что видеозаписи с инсценировками позже собираются разместить в социальных сетях, чтобы дискредитировать правительство Сирии и действия России.

В апреле 2018 года сообщалось, что на Думу сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО позднее обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии
Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии

Террористическая группировка «Хаят Тахрир аш-Шам »(запрещена в РФ) и организация «Белые каски» собираются инсценировать авиаудары и применение химического оружия в …


Крайние мэры: сможет ли Майкл Блумберг составить конкуренцию Трампу на президентских выборах
Крайние мэры: сможет ли Майкл Блумберг составить конкуренцию Трампу на президентских выборах

Участие финансового магната и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в президентской кампании от Демократической партии говорит о кризисе в стане …


С начала года россияне заключили 93 тыс
С начала года россияне заключили 93 тыс. брачных договоров

В январе-октябре 2019 года нотариусы удостоверили 92,9 тыс. брачных договоров, что в три раза превышает показатели пятилетней давности. Об этом …


Отец решил завести детей с бывшим парнем своей дочери
Отец решил завести детей с бывшим парнем своей дочери

Мужчина вступил в отношения с бывшим парнем своей дочери и собирается завести с ним детей посредством суррогатного материнства. Об этом …


«Не должен нести в массы своё мнение»: почему болельщики призвали отстранить Ягудина от работы на телевидении
«Не должен нести в массы своё мнение»: почему болельщики призвали отстранить Ягудина от работы на телевидении

Болельщики призвали отстранить от комментаторской деятельности олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина. Соответствующая петиция на имя генерального директора Первого канала …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты