Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

15 октября 2019     17
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

Министерство обороны России опубликовало карту расстановки сил в Сирии, где Турция проводит военную операцию «Источник мира». Инфографика доступна на сайте ведомства.

На карте, зафиксировавшей ситуацию на 17:00 15 октября, видно, что сирийская армия контролирует Манбидж, окрестности Табки, включая аэродром, три моста, в том числе один железнодорожный, и две ГЭС.

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19:01 — 9 октября

15 октября в Минобороны России сообщили, что правительственные войска президента Сирии Башара Асада полностью взяли под контроль город Манбидж. Российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками, помогает следить за территорией рядом с городом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

Источник: Лента.Ру

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