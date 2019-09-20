Минобороны ответило на угрозы генерала из США по прорыву ПВО Калининграда

В Минобороны России прокомментировали угрозы командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда. В ведомстве отметили, что имеющаяся у РФ возможность нейтрализации воздушных целей хорошо известна пилотам НАТО, хоть раз приближавшимся к российским границам.

«Калининградская область Российской Федерации надежна защищена от любых агрессивных планов, разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами», — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

Ранее в сентябре командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Штатов есть план по преодолению противовоздушной обороны, находящейся в Калининграде. Он отметил, что США находятся в полной готовности «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в европейских странах.

Источник: Газета Известия