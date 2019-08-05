Минобороны планировало расформировать горящий в Красноярском крае склад

5 августа 2019     18
Минобороны планировало расформировать горящий в Красноярском крае склад

Минобороны планировало к 2022 году расформировать артиллерийский склад в селе Каменка в Ачинском районе Красноярского края, на котором произошли взрывы и пожар. Об этом в понедельник, 5 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военное ведомство.

Там отметили, что склад является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения.

На место пожара военные перебрасывают роботов «Уран-14», сообщает «Интерфакс».

Ранее в понедельник в связи с ЧП из пяти населенных пунктов и детского лагеря эвакуировали более 3 тыс. человек. При этом губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что число эвакуированных из зоны возможного поражения при взрывах боеприпасов должно составить порядка 6 тыс. человек. Кроме того, он не исключил, что зона поражения может увеличиться.

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе произошел 5 августа. После него начались взрывы. По данным СМИ, на складе может находиться до 40 тыс. снарядов. На ликвидацию огня были направлены два специализированных пожарных поезда. Кроме того, на место инцидента вылетел глава региона Александр Усс.

Источники в медицинских кругах сообщали о семи пострадавших при пожаре. По их словам, двое из них — военные, один — ребенок.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова на место пожара. Вместе с Булгаковым в Красноярский край направилась группа специалистов штаба материально-технического обеспечения.

Источник: Газета Известия

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