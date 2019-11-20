Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек 2С7М «Малка». Кадры были опубликованы в YouTube-аккаунте ведомства.

На видео запечатлены стрельбы российских артиллеристов в Кузбассе. Военные нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии 30 км.

«При стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары по позициям «неприятеля» наносились точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории», — говорится в подписи к видео.

Как отмечает телеканал «Звезда», корректировка огня осуществлялась при помощи БЛА «Орлан-10».

2С7М «Малка» является модернизированным вариантом 2С7 «Пион», до сих пор считающимся одним из самых опасных и мощных орудий в мире. Пушка может стрелять различными снарядами, в том числе бетонобойными и химическими. Одной из особенностей является способность использовать спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

27 августа Минобороны показало видео с замедленной съемкой стрельбы из 240-миллиметрового миномета «Тюльпан». Огонь велся по мишеням на расстоянии от восьми до 40 км.

Источник: Газета Известия