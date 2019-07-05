Минобороны получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

5 июля 2019     27
Минобороны получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что первый серийный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В будет поставлен Минобороны России в 2021 году.

Гендиректор отметил, что до конца 2019 года холдинг планирует получить предварительное заключение о возможности запуска вертолета в серию, на основании чего с военным ведомством будет подписан контракт на поставку первой машины, пишет «РИА Новости».

В феврале 2019 года стало известно о начале госиспытаний модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В. У модернизированной версии были улучшены системы навигации, аварийно-спасательного оборудования и спутниковых средств связи.

Кроме того, машина получила новый бортовой комплекс обороны «Витебск», который обнаруживает угрозу и противодействует атакующим средствам с инфракрасными головками самонаведения. Светосигнальное оборудование машины адаптировано под очки ночного видения.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области
Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области

В Иркутской области были найдены 24 человека, потерявшиеся ранее во время подтопления. Об этом сообщает РИА Новости. По словам представителя …


Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России

Александра Рыкова Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до …


Минобороны получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году
Минобороны получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что первый серийный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В будет поставлен Минобороны России в …


SpaceX потеряла спутники
SpaceX потеряла спутники

Американская компания SpaceХ могла потерять более трех из шестидесяти запущенных в мае спутников системы Starlink, пишет в Twitter американский астроном …


Военный совет и оппозиция договорились создать высший орган власти Судана
Военный совет и оппозиция договорились создать высший орган власти Судана

Переходный военный совет Судана и оппозиционное объединение «Силы за свободу и перемены» заключили соглашение, в рамках которого планируется создать совместный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты