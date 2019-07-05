Минобороны получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что первый серийный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В будет поставлен Минобороны России в 2021 году.

Гендиректор отметил, что до конца 2019 года холдинг планирует получить предварительное заключение о возможности запуска вертолета в серию, на основании чего с военным ведомством будет подписан контракт на поставку первой машины, пишет «РИА Новости».

В феврале 2019 года стало известно о начале госиспытаний модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В. У модернизированной версии были улучшены системы навигации, аварийно-спасательного оборудования и спутниковых средств связи.

Кроме того, машина получила новый бортовой комплекс обороны «Витебск», который обнаруживает угрозу и противодействует атакующим средствам с инфракрасными головками самонаведения. Светосигнальное оборудование машины адаптировано под очки ночного видения.

Источник: Газета Известия