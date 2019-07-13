Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

13 июля 2019     31
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.

На сайте ведомства представлены журнал боевых действий, приказ верховного главнокомандующего от 13 июля 1944 года, статьи об ужасах порядка, установленного гитлеровскими войсками в оккупированном городе, а также фотосвидетельства быстрого и хаотичного отступления немцев.

Помимо этого, опубликованы кадры реакции жителей Вильнюса на приход Красной армии.

«Освобождение Вильнюса, и большей части территории Литовской ССР летом 1944 года стало возможным благодаря успешной реализации знаменитой военной операции «Багратион». Ставка Верховного Главнокомандующего Красной Армии Иосифа Сталина не сразу утвердила этот, казалось бы, очень опасный план военного наступления на позиции армии Вермахта «Центр», насчитывавшей миллионную группировку германских войск», – отметили в Минобороны.

Инициатором и разработчиком плана был маршал Константин Рокоссовский.

В период боев за Вильнюс с 7 по 13 июля советские войска уничтожили более 7 тыс. солдат противника, 121 орудие, 11 танков, 2 железнодорожных эшелона и более 900 автомашин.

В ходе ожесточенных сражений подразделениям 3-го Белорусского фронта удалось окончательно выбить гитлеровцев с позиций и освободить город.

Также Минобороны опубликовало показание свидетелей о массовых захоронениях на фабрике смерти – «Базе», где за три года были уничтожены более 200 тыс. человек. Среди карателей были и местные жители, чьи фамилии также представлены на сайте.

3 июля были опубликованы документы об освобождении Минска.

Источник: Газета Известия

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