Минобороны рассказало о реакции эстонцев на приход советских войск

21 сентября 2019     9
Минобороны рассказало о реакции эстонцев на приход советских войск

Минобороны России в честь 75-летния освобождения Таллина от фашистских захватчиков во время Второй мировой войны опубликовало на своем сайте документы событиях Таллинской наступательной операции.

Ведомство отметило, что публикация документов направлена на защиту исторической памяти и противодействие фальсификациям и попыткам переписать историю Второй мировой.

Опубликованы свидетельства о героических действиях советских солдат, наградные документы, сообщения о помощи эстонцев красноармейцам, их реакции на приход советских войск, а также о данные о зверствах гитлеровских оккупантов.

В освобождении Таллина в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции советских войск (14 сентября- 24 ноября 1944 года) были задействованы войска Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота.

«Во внеочередном политдонесении заместителя командира по политической части 952-го самоходно-артиллерийского полка было отмечено отличное настроение и радость личного состава полка в связи с освобождением Таллина, а также радушный прием, оказанный населением столицы Эстонии», – говорится в материале.

Донесения советских офицеров указывают на то, что эстонцы были рады приходу Красной армии, и нередко даже рисковали жизнью, помогали советским бойцам.

При этом стремительно отступающие немцы предпринимали попытки замести следы преступлений и учиняли расправы над узниками концлагерей.

«19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно двигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога гитлеровские палачи совершили кровавую расправу. В один день были уничтожены почти все узники лагеря (3 тыс. человек)», – отмечается в документах.

Полностью Таллин был освобожден 22 сентября.

9 сентября Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указал на попытки некоторых стран пересмотреть итоги войны и назвал цель этих действий.

Источник: Газета Известия

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