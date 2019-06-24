Минобороны России приняло решение о принятии на вооружение новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».
Межвидовые испытания комплекса положительно прошли в мае 2019 года. Минобороны приняло решение о постановке комплекса на снабжение, которое запланировано на 2022 год.
Комплекс «Сосна» появился после глубокой модернизации еще советского ЗРК малой дальности «Стрела-10». Он предназначен для защиты войск от воздушного нападения, в том числе на марше. Новейшие ракеты наводятся по лазерному лучу. Его можно установить на стационарной платформе на земле, колесном БТР или корабле.
Впервые ЗРК «Сосна» был показан на форуме «Армия-2019». Разворот пусковой установки осуществляется за несколько секунд. Ракеты ЗРК могут сбивать как высоко летящие скоростные цели, так и цели, находящиеся на высоте до 5 км и расстоянии до 10 км.
Источник: Газета Известия
|
Популярная Instagram-модель разочаровала фанатов роликами для PornHub
Instagram-модель Бель Делфин (Belle Delphine) разозлила своих подписчиков, обманув их ожидания, пишет Metro. Делфин пообещала создать аккаунт на PornHub, если …
|
Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Минобороны России приняло решение о принятии на вооружение новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе …
|
В ОНФ выяснили, каких учителей не хватает в России
Александра Рыкова Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» выяснили, каких учителей не хватает в российских школах. …
|
Названы самые зависимые от наркотиков регионы
Cпециалисты проекта «Трезвая Россия» составили антинаркотический рейтинг регионов страны. С направленным в правительство документом ознакомилась газета «Известия». Согласно результатам исследования, …
|
Под парусами: в Санкт-Петербурге прошел главный праздник выпускников
‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid12: ‘186114’, extid: make_custom_id_user() //pk: …