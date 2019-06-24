Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Минобороны России приняло решение о принятии на вооружение новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

Межвидовые испытания комплекса положительно прошли в мае 2019 года. Минобороны приняло решение о постановке комплекса на снабжение, которое запланировано на 2022 год.

Комплекс «Сосна» появился после глубокой модернизации еще советского ЗРК малой дальности «Стрела-10». Он предназначен для защиты войск от воздушного нападения, в том числе на марше. Новейшие ракеты наводятся по лазерному лучу. Его можно установить на стационарной платформе на земле, колесном БТР или корабле.

Впервые ЗРК «Сосна» был показан на форуме «Армия-2019». Разворот пусковой установки осуществляется за несколько секунд. Ракеты ЗРК могут сбивать как высоко летящие скоростные цели, так и цели, находящиеся на высоте до 5 км и расстоянии до 10 км.

Источник: Газета Известия