Минобороны собралось отсудить у РКК «Энергия» 5 млрд рублей

Министерство обороны России подало иск к ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» о взыскании 5 млрд рублей. Как сообщает «РИА Новости» во вторник, 1 октября, его зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

Иск поступил в суд 27 сентября, к производству его пока не приняли. Суть требований Минобороны не раскрывается.

Между тем ранее 1 октября газета «Ведомости» писала, что общая сумма претензий оборонного ведомства к «Энергии» составляет примерно 36 млрд рублей, и вышеуказанные 5 млрд — часть этой суммы. Такая задолженность возникла из-за срыва сроков разработки нового разгонного блока для ракеты «Ангара-А5» (речь идет о блоке 14С48).

Кроме того, повлияли и трудности, связанные с развертыванием серийного производства спутников типа «Тундра» (входят в Единую космическую систему обнаружения и боевого управления). Предполагалось, что к 2020 году на орбиту будет выведено 10 таких аппаратов, но на деле их сейчас только три. Планы планируется реализовать только к 2022 году.

Издание отмечает, что в «Роскосмосе» с иском пока не ознакомились, но юристы госкорпорации готовы оказать помощь «Энергии».

В начале июня сообщалось, что с территории РКК «Энергия» в подмосковном Королеве неизвестные украли оборудование для космической техники, стоимость которого оценивается в миллионы рублей. Инцидент произошел во время майских праздников.

Источник: Газета Известия