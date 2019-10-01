Минобороны собралось отсудить у РКК «Энергия» 5 млрд рублей

1 октября 2019     13
Минобороны собралось отсудить у РКК «Энергия» 5 млрд рублей

Министерство обороны России подало иск к ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» о взыскании 5 млрд рублей. Как сообщает «РИА Новости» во вторник, 1 октября, его зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

Иск поступил в суд 27 сентября, к производству его пока не приняли. Суть требований Минобороны не раскрывается.

Между тем ранее 1 октября газета «Ведомости» писала, что общая сумма претензий оборонного ведомства к «Энергии» составляет примерно 36 млрд рублей, и вышеуказанные 5 млрд — часть этой суммы. Такая задолженность возникла из-за срыва сроков разработки нового разгонного блока для ракеты «Ангара-А5» (речь идет о блоке 14С48).

Кроме того, повлияли и трудности, связанные с развертыванием серийного производства спутников типа «Тундра» (входят в Единую космическую систему обнаружения и боевого управления). Предполагалось, что к 2020 году на орбиту будет выведено 10 таких аппаратов, но на деле их сейчас только три. Планы планируется реализовать только к 2022 году.

Издание отмечает, что в «Роскосмосе» с иском пока не ознакомились, но юристы госкорпорации готовы оказать помощь «Энергии».

В начале июня сообщалось, что с территории РКК «Энергия» в подмосковном Королеве неизвестные украли оборудование для космической техники, стоимость которого оценивается в миллионы рублей. Инцидент произошел во время майских праздников.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Горелов: Главная задача депутатов нового созыва – утвердить генплан Севастополя
Горелов: Главная задача депутатов нового созыва – утвердить генплан Севастополя

Утверждение генерального плана – первая и главная задача для депутатов Законодательного собрания второго созыва.  Такое мнение в интервью радиостанции «Вести …


Дети из театра Ильи Резника запишут песню «Крым вернулся домой»
Дети из театра Ильи Резника запишут песню «Крым вернулся домой»

Эту песню написала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. А запишут ее дети из Севастополя и Ялты, которые …


Москва устроит севастопольским единороссам внезапную проверку
Москва устроит севастопольским единороссам внезапную проверку

Как сообщили редакции “ИНФОРМЕР” сразу же несколько источников в севастопольском штабе партии “Единая Россия”, в октябре столичные социологи (нанятые федеральным руководством «Единой России», …


Девушки с пониженной социальной ответственностью запустили флешмоб в поддержку изнасилованной коллеги
Девушки с пониженной социальной ответственностью запустили флешмоб в поддержку изнасилованной коллеги

В поддержку изнасилованной в Уфе проститутки Марии жрицы любви со всего мира запустили флэшмоб. По мнению проституток, если девушка оказывает …


Пенсионер заметил во дворе вора, убил его и лег спать
Пенсионер заметил во дворе вора, убил его и лег спать

Житель американского города Даллас, штат Техас, проснулся, убил вора и вернулся ко сну. Об этом сообщает Inside Edition. 72-летний Джеймс …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты