Минобороны сообщило об атаке беспилотниками авиабазы России в Сирии

23 декабря 2019     7
Минобороны сообщило об атаке беспилотниками авиабазы России в Сирии

В Министерстве обороны России сообщили, что вечером 22 декабря боевики с помощью беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

«22 декабря 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», — цитирует руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, генерал-майора Юрия Боренкова «Интерфакс» 23 декабря.

Боренков добавил, что около 23 часов российские ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника, которые приближались к базе с юго-востока.

Отмечается, что на данный момент авиабаза функционирует в плановом режиме, пострадавших и материального ущерба нет.

В сентябре сообщалось, что более сотни беспилотников террористов были уничтожены за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Медведев анонсировал завершение строительства «Северного потока-2»
Медведев анонсировал завершение строительства «Северного потока-2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на санкции США. Его слова приводит ТАСС. Медведев заявил, …


Минобороны сообщило об атаке беспилотниками авиабазы России в Сирии
Минобороны сообщило об атаке беспилотниками авиабазы России в Сирии

В Министерстве обороны России сообщили, что вечером 22 декабря боевики с помощью беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. …


Назван топ-10 самых востребованных профессий в России
Назван топ-10 самых востребованных профессий в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры. «Специалисты ВНИИ труда опросили …


Фрегат «Адмирал Макаров» взял курс на Севастополь
Фрегат «Адмирал Макаров» взял курс на Севастополь

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» возвращается из Средиземного моря в Севастополь. Экипаж выполнил ряд задач. В их числе участие в …


Вести Севастополь 23.12.2019
Вести Севастополь 23.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Железнодорожное сообщение с Крымом восстановлено. Пассажиры поезда «Санкт-Петербург – Севастополь» делятся ожиданиями от поездки. – Проверка …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты