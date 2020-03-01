Минобороны Турции заявило о нежелании противостояния с РФ в Идлибе

1 марта 2020     4
Минобороны Турции заявило о нежелании противостояния с РФ в Идлибе

Турция не хочет не хочет противостояния с Россией в сирийском Идлибе, но будет жестко отвечать на атаки на свои войска в провинции. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил глава турецкого МИДа Хулуси Акар.

«Мы не нацелены на противостояние с Россией. Наша единственная цель заключается в том, чтобы остановить расправы, чинимые сирийским режимом, радикализацию и миграцию», — цитирует его агентство Anadolu.

Также, по словам Акара, на основании права на самооборону Турция будет наносить удары в ответ на любые атаки на свои войска в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее в этот день сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом. Отмечается, что это связано с действиями турецкой армии в провинции, которые демонстрируют отказ Анкары от всех предыдущих соглашений, включая те, что были достигнуты в Сочи. Также подчеркивалось, что любая цель в воздухе будет считаться вражеской и сбиваться.

29 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

Источник: Газета Известия

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