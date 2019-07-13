Минобороны Турции подтвердило прибытие в Анкару очередного самолета с С-400

13 июля 2019     20
Минобороны Турции подтвердило прибытие в Анкару очередного самолета с С-400

Министерство обороны Турции подтвердило приземление в Анкаре четвертого российского самолета с элементами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, пишет в субботу, 13 июля, ТАСС.

«Поставки элементов ЗРС С-400 продолжаются. В этой связи четвертый самолет приземлился на авиабазе Мюртед», — говорится в сообщении.

12 июля на авиабазе Мюртед уже приземлились первые два российских самолета с партией компонентов для С-400. По условиям сделки, заключенной в 2017 году, Россия поставит Турции четыре дивизиона ЗРК общей стоимостью в $2,5 млрд.

В пятницу, 12 июля, минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. НАТО выразило озабоченность в связи с приобретением Турцией российских ЗРК.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 еще в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

В июле официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявил, что позиция США по приобретению Турцией российских комплексов С-400 не изменилась.

По ее словам, Вашингтон выступает категорически против сделки, и Анкару ждут серьезные проблемы из-за покупки российских ЗРК.

Источник: Газета Известия

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