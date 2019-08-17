Минобороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B

17 августа 2019     39
Минобороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B

Минобороны Японии окончательно утвердило план закупок американских истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Об этом 17 августа сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что F-35B отвечает всем необходимым требованиям в качестве истребителя ближнего действия и вертикальной посадки для нужд Сил самообороны. Базироваться самолеты в случае необходимости будут на авианосцах «Идзумо» и «Кага», которые вскоре переоборудуют из вертолетоносцев.

В бюджете на 2020 финансовый год предусмотрена закупка шести таких самолетов. К 2023 году Токио планирует приобрести всего 18 машин. Стоимость одного истребителя составляет порядка $130 млн.

Всего на оборону в текущем году Япония выделила $47,5 млрд. Средства в том числе пойдут на развертывание американских комплексов ПРО Aegis Ashore, покупку истребителей F-35 и ракет-перехватчиков SM-3, пишет ТАСС.

5 августа стало известно о планах Японии создать военно-космическое подразделение.

Источник: Газета Известия

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