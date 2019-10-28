Минометную мину и артснаряд нашли в Курской области

28 октября 2019     37
Минометную мину и артснаряд нашли в Курской области

В Курской области обнаружили опасные боеприпасы. Артснаряд калибром 105 мм нашли в районе села Дроновка Глушковского района. А в Кореневском районе в урочище Краснооктябрьское группа спецработ изъяла минометную мину.

Боеприпасы доставили на полигон «Постоялые дворы» и там уничтожили, пишет «Курская правда».

Главное управление МЧС по Курской области обратилось к местным жителям с напоминанием о том, что, в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо немедленно обращаться в «Службу спасения-112».

В середине сентября на территории поселка станции Сосновый бор в Беловском районе Курской области нашли две гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

Источник: Газета Известия

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