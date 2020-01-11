Минометные мины нашли в деревне Обжи Курской области

В Курской области обнаружили девять мин времен войны. Информация об опасной находке поступила спасателям в субботу, 11 января.

Саперы отправились в деревню Обжи Хомутовского района. Выяснилось, что там сохранились минометные мины калибром 82 мм времен Великой Отечественной войны, передает «Курская правда». Все боеприпасы были изъяты. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области, их уничтожили на полигоне «Постоялые дворы».

Ранее 17 декабря пиротехники обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые были найдены на территории бывшей военной части в Крыму. 12 декабря в Почепском районе Брянской области нашли авиационную бомбу времен войны весом 500 кг.

Источник: Газета Известия