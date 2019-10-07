Минприроды назвало причину задымления в Омске

7 октября 2019     32
Минприроды назвало причину задымления в Омске

Министерство природы Омской области назвало причину появления дымки над Омском. Это объясняется ситуацией со сжиганием воздуха в дачных обществах и безветренной погодой. Из-за отсутствия ветра в приземном слое накопились вредные примеси, в том числе продукты горения растительных остатков в садовых товариществах, которые расположены в черте или вблизи города.

Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», с 22:00 6 октября Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ввело режим неблагоприятных метеоусловий для предприятий юго-восточной промзоны. Автоматизированный пост, действующий на улице Дмитриева, зарегистрировал превышение ПДК взвешенных веществ и повышенную концентрацию оксида углерода в 1,2 раза.

Наибольшее количество жалоб на задымленность поступило от жителей поселка Привокзальный и Ленинского округа. Там передвижная эколаборатория зафиксировала 2,6 ПДК по оксиду углерода, повышенные концентрации сероводорода, оксида азота, этилбензола и аммиака.

В Омской области в понедельник, 7 октября, сохранится погода без осадков и слабый ветер 1-6 м/с.

В начале сентября в Омске установили предприятие, сильно загрязняющее воздух. Источником выбросов оказалась асфальтобетонная установка в поселке Горячий Ключ.

Источник: Газета Известия

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