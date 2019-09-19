Минприроды назвало стоимость всей российской нефти

19 сентября 2019     32
Минприроды назвало стоимость всей российской нефти

Министерство природных ресурсов и экологии оценило общую стоимость российских запасов нефти в 74,5 трлн руб., или в $1 трлн на конец 2018 года. Об этом сообщает РБК 19 сентября со ссылкой на данные Минприроды, обновленные 17 сентября.

Ведомство во второй раз в истории провело переоценку всех запасов природных ресурсов России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов. Их общая рыночная стоимость по состоянию на конец 2018 года достигла 93,4 трлн руб., что означает прирост на 69,2% по сравнению с концом 2017 года. Первый раз министерство оценило стоимость природных ресурсов страны как раз два года назад, тогда она составляла 55,2 трлн руб.

Выяснилось, что основная часть российских запасов полезных ископаемых приходится на нефть — 74,5 трлн руб. За прошлый год они возросли на 88% с 39,6 трлн руб. В натуральном выражении рост составил 8,7% — с 9,04 до 9,83 млрд т.

По оценке Минприроды, единица нефтяных запасов подорожала на 73% за год.

Стоимость запасов нефти достигла 71,7% ВВП за прошлый год. В долларовом эквиваленте запасы отечественной нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн.

Запасы российского газа возросли на 24,7% — с 11,3 до 14,1 трлн руб. Рост в натуральном выражении составил 3,6%, до 15 трлн куб. м.

Золотые запасы выросли на 27,9% — с 480 до 614 млрд руб. Запасы железной руды — на 48,5% с 808 млрд до 1,2 трлн руб., а алмазов — на 8,1% с 505 до 546 млрд руб.

Глава Сбербанка Герман Греф на сессии Московского финансового форума 13 сентября призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы. Он назвал возможные будущие проблемы сырьевым шоком, связанным со снижением потребления нефти в мире и фактически бесконтрольным увеличением предложения этого вида топлива в мире. По мнению Грефа, это может привести к ценам ниже $40 за баррель.

Источник: Газета Известия

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