Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС в понедельник, 25 ноября.

«Индексация утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации. По каким-то категориям транспортных средств индексация не проводится. Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — приводит агентство слова Мантурова, переданные через пресс-службу ведомства.

Глава Минпромторга отметил, что доля индексации утильсбора в стоимости иномарок составляет порядка 2–5%. «Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается», — говорится в сообщении. Ранее Мантуров заявил, что повышение не выйдет за пределы 1,5–2%.

Ранее в понедельник «Коммерсант» сообщил, что правительство России утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году. Отмечалось, что больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. В самом массовом сегменте автомобилей с двигателем 1–2 л утильсбор увеличится примерно на 112,4%.

Постановление о повышении ставок подписал 15 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев. Таким образом правительство отреагировало на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.

В компании «Авто-ПЭК» заявили «Известиям», что после повышения утильсбора транспортным компаниям придется закупать в автопарк отечественные машины и сократить объем закупок новых автомашин.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году, он рассматривался как компенсация снижения пошлин после вступления России в ВТО.

Источник: Газета Известия