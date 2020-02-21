Минпромторг предложил повысить налог для старых машин с 2021 года

21 февраля 2020     22
Минпромторг предложил повысить налог для старых машин с 2021 года

Заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов предложил увеличить транспортный налог для автомобилей класса «Евро-3» и ниже с 2021 года. Об этом замглавы ведомства заявил на рабочем заседании в Энгельсе в четверг, 20 февраля.

Морозов обсудил данный вопрос на совещании по перспективам развития троллейбусного сообщения России. Его идею поддержал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Как передает «Газета.ру», документы по соответствующей инициативе будут направлены в Министерство транспорта в ближайшее время.

16 февраля депутаты Госдумы предложили присвоить всем автомобилям в базе ГИБДД экологический класс.

Источник: Газета Известия

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