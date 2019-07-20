Минпромторг предложил разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

20 июля 2019     42
Минпромторг предложил разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы, который оказался в распоряжении РБК.

Отмечается, что в настоящее время министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках в ночное время суток.

В июле прошлого года стало известно, что Минпромторг выступил за разрешение продажи пива, сидра, пуаре и медовухи в алюминиевой таре ночью в ларьках и киосках.

Пивовары поддержали идею Минпромторга, но против выступила Федеральная антимонопольная служба, где напомнили об ущемлении интересов производителей других видов тары. Однако позже стало известно, что министерство пока не обсуждает с представителями других ведомств предложение о продаже пива в алюминиевых банках в ночное время суток.

Источник: Газета Известия

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