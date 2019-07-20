Минпромторг предложил разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы, который оказался в распоряжении РБК.
Отмечается, что в настоящее время министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках в ночное время суток.
В июле прошлого года стало известно, что Минпромторг выступил за разрешение продажи пива, сидра, пуаре и медовухи в алюминиевой таре ночью в ларьках и киосках.
Пивовары поддержали идею Минпромторга, но против выступила Федеральная антимонопольная служба, где напомнили об ущемлении интересов производителей других видов тары. Однако позже стало известно, что министерство пока не обсуждает с представителями других ведомств предложение о продаже пива в алюминиевых банках в ночное время суток.
Источник: Газета Известия
Сейчас читают:
|
В Севастополе разыскивают собственников участков
Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя напоминает жителям города, что 29 июля истекает срок для подачи документов, подтверждающих право …
|
Федерация ММА Севастополя поборется за награды на турнире по АРБ
Полным ходом идёт подготовка спортсменов Федерации СБЕ «ММА» Севастополя к предстоящему 21 июля «Кубку Черного моря». Это спортивное мероприятие по армейскому рукопашному бою …
|
В туалете самолета нашли мумифицированный эмбрион
В туалете самолета, прибывшего в аэропорт Барахас города Мадрида с Кубы, был найден мумифицированный эмбрион. Об этом сообщает Daily Mail. …
|
Депутат реальных дел – только факты о работе Александра Брыжака
На протяжении последних лет Александр Анатольевич Брыжак – депутат Нахимовского муниципального образования Севастополя, председатель постоянной комиссии по бюджету. Народный избранник со своими помощниками регулярно находится …
|
Как свита опозорила «севастопольского льва»
В ночь на 19 июля произошло то, что и предсказывал политотдел редакции «ИНФОРМЕРа», – рабочая группа Избиркома Севастополя приняла решение об …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!